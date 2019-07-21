Yaz dönemi ve bayram öncesi olması sebebiyle kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için en uygun kredi faiz oranları hangi bankada sizler için araştırdık. Bankaların kredi faiz oranları düşmeye devam ederken en ucuz kredi veren ilk 5 banka ve kamu bankalarının kredi faiz oranlarını takvim.com.tr olarak derledik. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları sayfamızda yer almaktadır. Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.