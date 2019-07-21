Kira artış zamları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarını yakından takip ediyor. Açıklanan Haziran 2019 kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir. Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde kira artış oranı yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir. Peki 21 Temmuz 2019 TEFE TÜFE kira artış zam oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır işte detaylar