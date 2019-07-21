TOKİ evleri 50 bin kura çekilişleri tüm hızıyla devam ederken yeni gelen bir haber yüzleri güldürecek cinsten. TOKİ tarafından yapılan açıklamada çekilişsiz kurasız ev sahibi olmak için şartlar açıklandı. Bu bağlamda 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev sahibi olunabilecek. TOKİ Temmuz 2019 Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. TOKİ Temmuz 2019 Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine haiz olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. İşte 2019 TOKİ çekilişsiz kurasız 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev alma başvuru şartları ve TOKİ ucuz konut İlanları detayları