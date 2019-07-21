Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.07.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:22

2019 oldu? ne an ödenecek? İşte

ne an ödenecek? 2019 oldu? İşte . 3 Temmuz 2019'da açıklanan rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Belirlenen zam oranından sonra maaşların hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu. Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları oluyor. 3 Temmuz 2019'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 orarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Toplu sözleşme ve fark zammı yatmayan memur emeklilerine ayrıca bu ay sonuna kadar ödeme yapılacak. Zammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2522 liraya çıkacak. 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla birlikte belli olmuştu.Zamlı maaşlar emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler 28 Temmuz'a kadar sürecek. Şimdi de emekliler memurlar maaş farkının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 2019 emekli maaş farkı kaç para oldu? İşte emekli tahsis numarası ve tüm detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 emekli maaş farkı kaç para oldu? Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte emekli tahsis numarası
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri