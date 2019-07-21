Toplu sözleşme ve fark zammı yatmayan memur emeklilerine ayrıca bu ay sonuna kadar ödeme yapılacak. Zammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2522 liraya çıkacak. 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla birlikte belli olmuştu.Zamlı maaşlar emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler 28 Temmuz'a kadar sürecek. Şimdi de emekliler memurlar maaş farkının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 2019 emekli maaş farkı kaç para oldu? İşte emekli tahsis numarası ve tüm detaylar