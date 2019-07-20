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46 bin işçi aranıyor

Firmalar üzerinden 45 bin 836 işçi arıyor. İşsizler, İŞKUR’un sitesinden iş ilanlarına başvurabiliyor. İşsiz olanlar, iskur.gov. tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

46 bin işçi aranıyor
Türkiye İş Kurumu (), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Türkiye genelinde işveren, İŞKUR üzerinden 45 bin 836 eleman arıyor. Bunun 9 bin 487'si beden işçisi. Yaklaşık 37 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İŞKUR, 2019'un ilk altı ayında da 768 bin 627 bin kişiyi işe yerleştirdi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İşsiz olanlar, iskur.gov. tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira veriyor. Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretimüniversite eğitimli herkes başvurabilir.

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