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Dünyayı giydiriyor

Dünyayı giydiriyor
40 yıllık tekstil sektörü tecrübesi ile Meri Store, ihracat atağına kalktı. Bayan tesettür giyimde faaliyet gösteren firma, dünyanın hemen hemen yerine toptan ürün gönderiyor. Perakende sektöründe de emin adımlarla ilerleyen firma, 'daki şubeleri ve sosyal medya satışları ile de müşteri kitlesini her geçen gün genişletiyor.

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