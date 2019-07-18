Ekonomi alanında önemli düzenlemeler içeren torba teklifin ilk bölümü tamam. Kabul edilen teklifteki yeni düzenlemeler şöyle: ✖ Varlık Barışı süresini yıl sonuna kadar uzuyor. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek. ✖ Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak. Vergi, gider yazılamayacak.
- Ekonomi
- 18.07.2019
- Gazete
Varlık Barışı 6 ay uzatıldı
- 9 gün tatil masada
- Hileli maaş tazminat kazandırır
- 17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.