Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise çok merak ediliyor. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emekli olma olanağı var. Burada 10 senelik prim (3600 gün) ile beraber sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu süre da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonrasında fazla çalışma olanağı bulamayan, özellikle hanım sigortalılar için sistem emeklilik olanağı sunuyor. Ayrıca "iyi mi erken emekli olunur? Erken emekli olmanın koşulları nedir?" sorusu emekli olmaya yaklaşan hanım, adam fark etmeksizin tüm çalışanlar tarafınca araştırılır. Bu bağlamda SGK SSK Bağkur primi az olan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? İşte tüm detaylar