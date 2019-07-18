Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 18 Temmuz Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde... Pentagon'dan dün gece gelen "Türkiye ile F-35 işbirliği askıya alındı" açıklamasına karşın, dolar/tl kurunda olumlu seyir sürüyor. Dolar/TL, 5,70'in altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dün 5,70'in altına inen dolar bugün 5,67 seviyesinde işlem görüyor. Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.