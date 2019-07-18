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  • 18.07.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:51

güncel kurları! Dolar/TL döviz kurları Sterlin kuru kaç para oldu?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde... Pentagon'dan dün gece gelen "Türkiye ile F-35 işbirliği askıya alındı" açıklamasına karşın, dolar/tl kurunda olumlu seyir sürüyor. Dolar/TL, 5,70'in altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dün 5,70'in altına inen dolar bugün 5,67 seviyesinde işlem görüyor. Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar - euro kaç TL? 18 Temmuz 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Euro/TL, 6,37 seviyesinde seyrediyor. ABD ile ilişkilerin yakından izlendiği piyasalarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı kurun yönünde belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı merak ediliyor. Dolarda son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verisinin ve sterlinin Brexit endişeleriyle değer kaybetmesinin ardından güçlü seyrediyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 yükseldikten sona bugün büyük değişiklik göstermeyerek 97.365'de bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşet 18 Temmuz güncel döviz kurları....

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