Dolar - euro kaç TL? 18 Temmuz 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Euro/TL, 6,37 seviyesinde seyrediyor. ABD ile ilişkilerin yakından izlendiği piyasalarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı kurun yönünde belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı merak ediliyor. Dolarda son dakika... Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verisinin ve sterlinin Brexit endişeleriyle değer kaybetmesinin ardından güçlü seyrediyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 yükseldikten sona bugün büyük değişiklik göstermeyerek 97.365'de bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşet 18 Temmuz güncel döviz kurları....