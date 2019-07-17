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Otobüste de yer kalmadı

Otobüste de yer kalmadı
Yaz aylarıyla birlikte turizm sektöründe yaşanan büyük canlılık, otobüs yolculuğuna olan talebi tarihi zirvesine çıkardı. Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Uçak bileti fiyatlarındaki fahiş artış ve havalimanına ulaşımda yaşanan zaman kaybı nedeniyle vatandaş bu yaz otobüse yöneldi" dedi.

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