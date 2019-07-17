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  • 18.07.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:27

emekli ikramiyesi mı kaç para? Bağkur ne zaman verilecek?

Emeklilere ikramiyesi ödemesi ne vakit araştırmaları başladı. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini 5-9 Ağustos tarihleri içinde alacak. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri içinde ödenmesi umut ediliyor. Daha önce olduğu şeklinde yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir.

Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözleri ikramiyelere çevirdi. Bu bağlamda Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu oldukça merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Geçtiğimiz ikramiye tarihlerine bakarsak bayram öncesinde ödendiği görülüyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar

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