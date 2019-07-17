Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözleri ikramiyelere çevirdi. Bu bağlamda Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu oldukça merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Geçtiğimiz ikramiye tarihlerine bakarsak bayram öncesinde ödendiği görülüyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar