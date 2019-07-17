Başvurular başladı Bedelli başvuruları alınmaya başladı. Başvurular 31 Ağustos’ta bitecek. Kura Ocak 2020’de çekilecek...

BEDELLİ askerlik başvuruları E-devlet üzerinden ve askerlik şubesinden başladı. Milli Savunma Bakanlığı duyuru yayımlandı. Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 31 Temmuz'a kadar e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 31 Ağustos'a kadar e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak. İki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler 31 Temmuz'a kadar yoklamalarını yaptıracak. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek. Bedelli askerlik için kura işlemi Ocak 2020'de yapılacak ve duyurulacak. Sevkler 2020 Mart'ta başlayacak.