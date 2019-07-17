5.4 milyon turist geldi

İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükseldi. Bu dönemde hava yoluyla İstanbul'a 5 milyon 400 bin 283 kişi gelirken, deniz yoluyla 15 bin 623 kişi geldi. İlk 5 ayda İstanbul'a gelen yabancılar arasında başı 395 bin turistle Almanlar çekti.
- Ekonomi
- 17.07.2019
- Gazete
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