Emekli ve memurlar zamlı maaşlarının yatmasını bekliyor. Bu bağlamda Temmuz ayının başında maaşlarına zam yapılmıştı. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, Esnaf Bağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu. Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek. Emeklilerin taban maaşlarına ocak ayında eklenen yüzde 5.69'luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yani aldığınız maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme alırsınız. Peki emekli ve memur ek ödeme enflasyon aile zam oranı nedir? İşte SGK Bağkur emeklisi ile memur zamlı taban maaşları!