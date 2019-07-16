Memur emekli zamlı maaş ödeme tarihi! 2019 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! Milyonlarca emekli ve memur emeklisi zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. 20 gün sonra da bayram ikramiyeleri hesapta olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar. Zam farkını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek. Memur emeklisi ise her ayın 1-5'i arasında maaş alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden henüz hesaba geçmedi. Bu ayın sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yatmıştı.