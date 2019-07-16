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  • 16.07.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 15:54

Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve mı var mı?

Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat bilgin başkanlığında Beştepe'de meydana getirilen Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa mevzuları görüşüldü. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret mının belirleneceği leriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Peki kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve zammı var mı? sayfamızda

Taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı var mı?

Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı var mı? Taşeron işçi seyyanen zam son dakika haberleri Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş zammı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia. TBMM kulislerinden edinilen bilgilere göre işçilerin TİS ve enflasyon farkı taleplerini içeren bir dosyanın Başkan Erdoğan'a iletildiği belirtildi. TBMM 'de de sık şekilde gündeme gelen konu ile ilgili bir talep dosyası hazırlandığı ve söz konusu dosyanın değerlendirilmek üzere Başkan Erdoğan'ın masasında olduğu belirtildi.

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