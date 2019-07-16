12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla beraber belli olmuştu. Buna gore; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son sayıına bakılırsa hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz'a kadar sürecek. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne süre ödeme alacağını haberimizde belirttik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son sayılarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.