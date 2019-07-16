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  • 17.07.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:51

ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı, tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! İşte memur ve emekli lı maaşları

Memur emekli lı maaş ödeme tarihi! ve Bağ-Kur 5,7,9,1,3,8 olanlar! Milyonlarca emekli ve memur emeklisi zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. 20 gün sonra da bayram ikramiyeleri hesapta olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar. Zam farkını ay içerisinde Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek. Memur emeklisi ise her ayın 1-5'i arasında maaş alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden henüz hesaba geçmedi. Bu ayın sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yatmıştı.

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla beraber belli olmuştu. Buna gore; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son sayıına bakılırsa hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz'a kadar sürecek. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne süre ödeme alacağını haberimizde belirttik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son sayılarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı, tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! İşte memur ve emekli zamlı maaşları
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