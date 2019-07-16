2019 Temmuz ayı E-bordro memur maaşları bugün yattı mı? Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla "Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yanıtı araştırılıyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte maaşların yatırılacağı tarihler... Maaş bordrolarınızı görüntüleyebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Şifrenizi temin ettikten sonra öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.