SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları! Emekliye kira yardımı nasıl alınır? Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. Bu arada Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla "Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yanıtı araştırılıyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte maaşların yatırılacağı tarihler...