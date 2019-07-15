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  • 15.07.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 10:36

Bağkur emeklisi şartları! ?

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan () Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir bölümünün ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten talepte bulundu. Bu arada İlk altı ayın rakamları açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki Bağkur emeklisi şartları nedir? ?

Emekliye kira yardımı nasıl alınır?

SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları! Emekliye kira yardımı nasıl alınır? Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. Bu arada Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla "Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yanıtı araştırılıyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte maaşların yatırılacağı tarihler...

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