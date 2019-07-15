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  • 15.07.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 11:41

Bağkur emekli maaşı oranı hangi kaç para veriyor? İşte

2019 emekli maaşı mı kaç lira? Son dakika emekliye hangi kaç TL veriyor? Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Milyonlarca emekli zamlarını aldı şimdi gözlerini bankaların verdiği promosyonlara çevirdi. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere, maaşa göre 300 TL, 375 TL ve 400 TL'lik promosyon veren bankalar, extra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 senelik dönem kapsamında maaşa bakılırsa 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor.

Emekliye ekstra bin lira verilecek!

2019 emekli maaşı promosyon zammı kaç lira? Son dakika emekliye hangi banka kaç TL veriyor? Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Geçtiğimiz senelerde yürürlüğe konan emekliye promosyonda rekabet devam ediyor. 3 senelik dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkıyor. Yeni yılda rakamların dahada artması beklenirken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar yer alıyor. Ayrıca bazıları emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.

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