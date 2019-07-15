Kararlı adımlar ile yola devam ediyoruz

ve"15 Temmuz'da Türkmilleti ülkesine ve geleceğine sahip çıktı,demokrasiye ve hukuka bağlılığını açık venet biçimde dünyaya ilan etti" dedi ve şudeğerlendirmeleri yaptı:Yaşananlardan çıkardığımız enönemli derslerden bir tanesi, dışa açıkbir ekonomide yaşadığımız gerçeği ilehareket ederek, nereden gelirse gelsin,ne tür olursa olsun, şoklara hazır olmaktır.Bu nedenle makro dengeleri sağlamoluşturmak, ekonomik faaliyeti sağlıklıolarak sürdürmek, para, sermaye vetüm piyasaları çalışır kılmak, bankacılıksektörünü güçlü ve sağlıklı tutmak dahaönemli hale gelmiştir. Bu sayede büyümeyipotansiyel hızda devam ettirebilir,istihdamı artırabilir, güveni koruyabiliriz.Nitekim, 2016 sonrasında damutasyona uğramış şekilde farklıtehdit ve uygulamalara maruz kalındı.Proaktif önlemler, yüksek iletişim vekoordinasyon, cesaretli uygulamalar,Türkiye ekonomisinin menfaatlerini sektörmenfaatlerinin üzerinde tutan yaklaşımsayesindeSon dönemde likidite imkanları iyileşmeyebaşladı. Risk algısı iyileşiyor. TL talebiartıyor. Enflasyon baskısı azalıyor. Ekonomikfaaliyette hareketlilik var. Faiz oranlarındadüşüş eğilimi sürüyor. İhracat ve turizmgelirleri gayet iyi seyrediyor. Tasarrufaçığımız azalmaya başladı. Gelişmeler açıkçagöstermektedir ki ne 15 Temmuz ne defarklı şekillerde yaşanan bileşik hareket edentehditler, demokrasimizi, hukuk sistemimizi,ekonomimizi ve bankacılık sektörünüçökertememiştir. Ülkemizin refahınıartırmaya sağlam şekilde kararlı adımlar ileyürümeye devam ediyoruz.