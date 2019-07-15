Halkbank Genel Müdürü Arslan: Dünyaya mesaj verdik

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ülkemizi hedef alan saldırıların en vahiminin 15 Temmuz hain darbe kalkışması olduğunu belirterek, "Milletimizin bu teşebbüse karşı gösterdiği direniş, aslında tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesajdır" dedi. Arslan, şu değerlendirmeleri yaptı:
Türkiye kendi ekonomik ve siyasi vizyonunu ortaya koymuş, geniş katılımlı bir toplumsal mutabakatla tesis ettiği güçlü yönetim yapısıyla gelişmekte olan ülkeler için rol model olan bir ülkedir. Türkiye'nin son 18 yılda uluslararası ölçekte dikkat çeken başarı hikayesi, hem yurt içinde hem yurt dışında bir takım odaklar tarafından daima engellenmek istenmiş, ülkemizin güçlü devlet geleneği bu süreçte yaşanan girişimlere karşı gerekli yanıtı her zaman vermiştir.
DÜNYAYA MESAJ
Ülkemizi hedef alan saldırıların en vahimi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıdır. Milletimizin bu teşebbüse karşı gösterdiği direniş, aslında tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesajdır. 15 Temmuz direnişi, bizlerin hiçbir koşul altında egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Milletimiz, Türkiye düşmanlarından daha güçlü ve daha kararlıdır.
SALDIRILARA GEÇİT YOK
Siyasi, hukuki ve toplumsal düzeyde hayata geçen uygulamalar ve alınan tedbirlerle kararlılıkla mücadele edilen bu tip yapılara karşı korunması gereken alanlardan biri de ekonomimizdir. Ülkemizi zor kullanarak teslim alamayacağını anlayanların bir takım ekonomik manipülasyonlara da başvurması ve finansal istikrarımızı hedef alması kaçınılmazdır. 2018'in ikinci yarısında, özellikle döviz kuru üzerinden ekonomimize yönelen girişimlerin temel sebebi, Türkiye düşmanlarının bu yöndeki emelleridir.
Oysa ki, devletimizin gerekli tedbirleri alarak ülkemizi uzun vadeli hedeflere taşıma kararlılığı çok daha yüksektir. Yeni Ekonomi Programı öncülüğünde kamu, finans ve reel sektör arasındaki güçlü koordinasyonla hayata geçen yenilikçi uygulamalar bu yönde atılmış adımlardır. Gelecek dönemde hayata geçecek yeni reformlarla Türkiye, eskisinden de güçlü bir ekonomik performans gösterecektir.
ÖZEL SEKTÖRE DESTEK
Bu yıl KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketlerinin yanı sıra, İVME Finansman Paketi, KGF Destek Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi ve Ticari Alacak Sigortası gibi hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç katmıştır.
Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceği yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye'ye değer katmaya devam edecektir.
Türkiye kendi ekonomik ve siyasi vizyonunu ortaya koymuş, geniş katılımlı bir toplumsal mutabakatla tesis ettiği güçlü yönetim yapısıyla gelişmekte olan ülkeler için rol model olan bir ülkedir. Türkiye'nin son 18 yılda uluslararası ölçekte dikkat çeken başarı hikayesi, hem yurt içinde hem yurt dışında bir takım odaklar tarafından daima engellenmek istenmiş, ülkemizin güçlü devlet geleneği bu süreçte yaşanan girişimlere karşı gerekli yanıtı her zaman vermiştir.
DÜNYAYA MESAJ
Ülkemizi hedef alan saldırıların en vahimi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıdır. Milletimizin bu teşebbüse karşı gösterdiği direniş, aslında tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesajdır. 15 Temmuz direnişi, bizlerin hiçbir koşul altında egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Milletimiz, Türkiye düşmanlarından daha güçlü ve daha kararlıdır.
SALDIRILARA GEÇİT YOK
Siyasi, hukuki ve toplumsal düzeyde hayata geçen uygulamalar ve alınan tedbirlerle kararlılıkla mücadele edilen bu tip yapılara karşı korunması gereken alanlardan biri de ekonomimizdir. Ülkemizi zor kullanarak teslim alamayacağını anlayanların bir takım ekonomik manipülasyonlara da başvurması ve finansal istikrarımızı hedef alması kaçınılmazdır. 2018'in ikinci yarısında, özellikle döviz kuru üzerinden ekonomimize yönelen girişimlerin temel sebebi, Türkiye düşmanlarının bu yöndeki emelleridir.
Oysa ki, devletimizin gerekli tedbirleri alarak ülkemizi uzun vadeli hedeflere taşıma kararlılığı çok daha yüksektir. Yeni Ekonomi Programı öncülüğünde kamu, finans ve reel sektör arasındaki güçlü koordinasyonla hayata geçen yenilikçi uygulamalar bu yönde atılmış adımlardır. Gelecek dönemde hayata geçecek yeni reformlarla Türkiye, eskisinden de güçlü bir ekonomik performans gösterecektir.
ÖZEL SEKTÖRE DESTEK
Bu yıl KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketlerinin yanı sıra, İVME Finansman Paketi, KGF Destek Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi ve Ticari Alacak Sigortası gibi hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç katmıştır.
Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceği yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye'ye değer katmaya devam edecektir.
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