Halkbank Genel Müdürü Arslan: Dünyaya mesaj verdik

ülkemizihedef alan saldırıların envahiminin 15 Temmuz haindarbe kalkışması olduğunubelirterek, "Milletimizin buteşebbüse karşı gösterdiğidireniş, aslında tümdünyaya verilmiş güçlü birmesajdır" dedi. Arslan, şudeğerlendirmeleri yaptı:Türkiye kendi ekonomik vesiyasi vizyonunu ortaya koymuş,geniş katılımlı bir toplumsalmutabakatla tesis ettiği güçlüyönetim yapısıyla gelişmekteolan ülkeler içinbir ülkedir. Türkiye'nin son 18yılda uluslararası ölçekte dikkatçekenhemyurt içinde hem yurt dışındabir takım odaklar tarafındanülkemizin güçlü devlet geleneğibu süreçte yaşanan girişimlerekarşı gerekli yanıtı her zamanvermiştir.Ülkemizi hedef alansaldırıların en vahimi,15 Temmuz hain darbekalkışmasıdır. Milletimizinbu teşebbüse karşı gösterdiğidireniş, aslında tüm dünyayaverilmiş güçlü bir mesajdır. 15Temmuz direnişi, bizlerin hiçbirkoşul altında egemenliğimizdenve bağımsızlığımızdan ödünvermeyeceğimizi bir kez dahaortaya koymuştur.Siyasi, hukuki ve toplumsaldüzeyde hayata geçenuygulamalar ve alınan tedbirlerlekararlılıkla mücadele edilen butip yapılara karşı korunmasıgereken alanlardan biri deekonomimizdir. Ülkemizi zorkullanarak teslim alamayacağınıanlayanların bir takım ekonomikmanipülasyonlara da başvurmasıve finansal istikrarımızı hedefalması kaçınılmazdır. 2018'inikinci yarısında, özellikle dövizkuru üzerinden ekonomimizeyönelen girişimlerin temelsebebi, Türkiye düşmanlarınınbu yöndeki emelleridir.Oysa ki, devletimizin gereklitedbirleri alarak ülkemiziuzun vadeli hedeflere taşımakararlılığı çok daha yüksektir.öncülüğünde kamu, finans vereel sektör arasındaki güçlükoordinasyonla hayata geçenyenilikçi uygulamalar bu yöndeatılmış adımlardır. Gelecekdönemde hayata geçecek yenireformlarla Türkiye, eskisindende güçlü bir ekonomikperformans gösterecektir.Bu yıl KOBİ Değer Kredisi - 1ve 2 paketlerinin yanı sıra, İVMEFinansman Paketi, KGF DestekKredisi, Ekonomi Değer Kredisive Ticari Alacak Sigortası gibihayata geçen her yeni ürünBankamız, bugüne kadarolduğu gibi bundan sonra daTürkiye'yedeğer katmaya devam edecektir.