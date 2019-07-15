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  • 15.07.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:32

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! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Hangi illerde maaşların yatırıldığı ise merak konusu. İşte 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Merak edilen detaylar haberimizde... Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar,SMS ile sorgulama gerçekleştirilebilecek. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. Peki 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! İşte

15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!

15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşı bakiye takibi farklı yollar ile yapılabiliyor. Temmuz ayının ortasında hangi illerde evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldı merak ediliyor. İşte 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Detaylar haberimizde... İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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