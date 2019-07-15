15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşı bakiye takibi farklı yollar ile yapılabiliyor. Temmuz ayının ortasında hangi illerde evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldı merak ediliyor. İşte 15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Detaylar haberimizde... İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.