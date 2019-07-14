Sigortada yeni sistem

Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmeliği ile aracı işleten kişinin değişmesine ilişkin maddesinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, işletenin sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirmesi, sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkının aynı türdeki araçlar için devam etmesine ilişkin hükümler kaldırıldı.