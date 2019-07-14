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Memura aile zammı
Memurların maaşlarıyla ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da arttı. Her ay ödenen ve çalışmayan eş için ödenen yardım 278,69 liradan 295,44 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 65,30 liradan 69,22 liraya, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 liradan 34,61 liraya yükseldi. En düşük maaşı aile yardımı dahil 3 bin 723 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyorken, artık 433 lira alabilecek.

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