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Marmaray ücretsiz

Marmaray ücretsiz
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi. 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, ek seferler konulduğunu belirtti.

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