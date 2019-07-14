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  • 14.07.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 18:25

altın bugün kaç para oldu? son dakika , çeyrek ne kadar?

altın bugün kaç para oldu? son dakika , çeyrek ne kadar? Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. 'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor. Son günlerde dalgalı seyreden altın, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırım aracı olarak ülkemizde yakından takip edilmektedir. Vatandaşlar tarafından en önemli yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları her daim araştırılmaktadır. Bu bağlamda Kapalıçarşı altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,37 artışla 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 1.738,00 lira oldu. Geçen hafta 411,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 425,00 liraya çıktı. Altın fiyatları, beklenti üstünde açıklanan ABD tüketici fiyatlarının Fed'in fazi kararını etkileyeceği endişelerinin azalmasıyla yükseldi. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz canlı altın fiyatları...

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