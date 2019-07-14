İdrarda kan mesanede kanser

sık görülen kanser türleri arasındayer alıyor. Sinsi ilerleyen bu hastalığın ortaya çıkmasında yaşam koşulları etkili oluyor.mesane kanseri ve tedavi yöntemleri hakkındaokuyucularına şu bilgileri veriyor:Mesane (idrartorbası) kanseri, birçokkişinin kabusu olmayadevam ediyor. Bunedenleve içilen ortamlardabulunup pasif içici konumunadüşmemektir. Günlük içilen sigaramiktarı ve sigara içilerek geçirilensüre ile mesane kanserine yakalanmariski doğru orantılıdır.Mesane kanseri, ağrısız kanlıidrarla kendini gösterir. Kanlı idrardapıhtılar olabilir. Ağrı olmadığı içinhasta, idrar yolu enfeksiyonunayakalandığını ya da kum döktüğünüdüşünebilir. Kanama birkaç saat yada 1-2 gün sürebilir ve kesilir.Erken teşhis hastalığın tedavisindebüyük rol oynar. Mesane kanseriönce idrar torbasının boşluğunadoğruTeşhis etmek içinultrasonografi yapılabilir. Ancakultrasonografi yeni başlayan küçüktümörleri atlayabilir. Bu yüzden kesinteşhis sistoskopi ile konur.Tedavide herHastatümör çokbüyümemiş ve idrar torbasının büyükbölümünü kaplamamışsa bu şansıvardır.