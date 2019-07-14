İdrarda kan mesanede kanser

Erkeklerde sık görülen kanser türleri arasında mesane kanseri de yer alıyor. Sinsi ilerleyen bu hastalığın ortaya çıkmasında yaşam koşulları etkili oluyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, mesane kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında TAKVİM okuyucularına şu bilgileri veriyor:
Mesane kanseri nedir? Gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
Mesane (idrar torbası) kanseri, birçok kişinin kabusu olmaya devam ediyor. Bu nedenle mesane kanserinden korunmak için yapılabilecek en iyi şey, sigara içmemek ve içilen ortamlarda bulunup pasif içici konumuna düşmemektir. Günlük içilen sigara miktarı ve sigara içilerek geçirilen süre ile mesane kanserine yakalanma riski doğru orantılıdır.
Mesane kanserinin belirtisi nedir?
Mesane kanseri, ağrısız kanlı idrarla kendini gösterir. Kanlı idrarda pıhtılar olabilir. Ağrı olmadığı için hasta, idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığını ya da kum döktüğünü düşünebilir. Kanama birkaç saat ya da 1-2 gün sürebilir ve kesilir.
Hastalığın teşhisi nasıl yapılır?
Erken teşhis hastalığın tedavisinde büyük rol oynar. Mesane kanseri önce idrar torbasının boşluğuna doğru karnıbahar şeklinde büyür. Teşhis etmek için ultrasonografi yapılabilir. Ancak ultrasonografi yeni başlayan küçük tümörleri atlayabilir. Bu yüzden kesin teşhis sistoskopi ile konur.
Hastalığın tedavisinde hangi yöntemler uygulanır?
Tedavide her kanserde olduğu gibi erken teşhis önemlidir. Hasta erken gelmişse, tümör çok büyümemiş ve idrar torbasının büyük bölümünü kaplamamışsa bu şansı vardır. Ancak çok geçikmişse ve mesanenin ameliyatla alınması gerekmektedir.
Mesane kanseri nedir? Gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
Mesane (idrar torbası) kanseri, birçok kişinin kabusu olmaya devam ediyor. Bu nedenle mesane kanserinden korunmak için yapılabilecek en iyi şey, sigara içmemek ve içilen ortamlarda bulunup pasif içici konumuna düşmemektir. Günlük içilen sigara miktarı ve sigara içilerek geçirilen süre ile mesane kanserine yakalanma riski doğru orantılıdır.
Mesane kanserinin belirtisi nedir?
Mesane kanseri, ağrısız kanlı idrarla kendini gösterir. Kanlı idrarda pıhtılar olabilir. Ağrı olmadığı için hasta, idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığını ya da kum döktüğünü düşünebilir. Kanama birkaç saat ya da 1-2 gün sürebilir ve kesilir.
Hastalığın teşhisi nasıl yapılır?
Erken teşhis hastalığın tedavisinde büyük rol oynar. Mesane kanseri önce idrar torbasının boşluğuna doğru karnıbahar şeklinde büyür. Teşhis etmek için ultrasonografi yapılabilir. Ancak ultrasonografi yeni başlayan küçük tümörleri atlayabilir. Bu yüzden kesin teşhis sistoskopi ile konur.
Hastalığın tedavisinde hangi yöntemler uygulanır?
Tedavide her kanserde olduğu gibi erken teşhis önemlidir. Hasta erken gelmişse, tümör çok büyümemiş ve idrar torbasının büyük bölümünü kaplamamışsa bu şansı vardır. Ancak çok geçikmişse ve mesanenin ameliyatla alınması gerekmektedir.
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