Dolar ve döviz kuru vatandaşlar tarafınca çok merak ediliyor. Dolar ve Euro en önemli yatırım araçlarından biridir. Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Haftanın son işlem gününe 5.68 başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'e yaklaşırken, TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Dolar/TL 5.7780'e kadar yükseldikten sonrasında saat 16.57 itibarıyla 5.7520/5.7540 seviyesinde işlem gördü. BIST 100 endeksi, en yüksek 99.870,63, en düşük 96.270,98 puanı görmüş olduktan sonra haftayı önceki hafta kapanışına bakılırsa yüzde 2,55 azalışla puandan 97.098,34 tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz güncel döviz kurları...