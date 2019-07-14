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  • 14.07.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 18:26

Dolar/TL kurları kuru kaç para oldu? son dakika güncel döviz kurları!

! /TL kurları kuru kaç para oldu? İşte güncel döviz kurları. Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın başlangıçta sert yükselişe geçen dolar, ilerleyen günlerde Powell'in açıklamalarının ardından düşüşe geçmişti. Haftanın son işlem gününe 5.68 civarında başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'i test etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz güncel döviz kurları... Borsa 'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar yüzde 2,02, avro yüzde 2,31 değer kazandı.

Dolar ve döviz kuru vatandaşlar tarafınca çok merak ediliyor. Dolar ve Euro en önemli yatırım araçlarından biridir. Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Haftanın son işlem gününe 5.68 başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'e yaklaşırken, TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Dolar/TL 5.7780'e kadar yükseldikten sonrasında saat 16.57 itibarıyla 5.7520/5.7540 seviyesinde işlem gördü. BIST 100 endeksi, en yüksek 99.870,63, en düşük 96.270,98 puanı görmüş olduktan sonra haftayı önceki hafta kapanışına bakılırsa yüzde 2,55 azalışla puandan 97.098,34 tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz güncel döviz kurları...

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