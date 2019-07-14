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  • 15.07.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:24

e ve 'ye olacak mı? ? ne zaman?

– 2018 yılında ise 21 Mart'ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave ödenecek. Böylece, asgari ücretli işçinin 2 bin 20 TL tutarındaki net ücreti, yıl boyunca aynı kalacak. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret mı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emekli maaş zammı ve memur maaş zammı yapıldı. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar dikkatlerini TC Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 yılının Ocak ayında meydana getirilen zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu

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