15 Temmuz Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın ve altın fiyatları vatandaşlar için her zaman önemli olmuştur. Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen birikim şeklinde altın ilk sırada gelmektedir. Bu bağlamda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar merak içinde bu soruyu soruyor. Son günlerde dalgalı seyreden altın, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?