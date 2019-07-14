Asgari Ücret – 2018 yılında ise 21 Mart'ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Böylece, asgari ücretli işçinin 2 bin 20 TL tutarındaki net ücreti, yıl boyunca aynı kalacak. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı.