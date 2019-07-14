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  • 14.07.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 13:26

2020 pazarlığı ne an? Asgari ücrete ve 'ye zam olacak mı? ?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emekli maaş mı ve memur maaş zammı yapıldı. Bu bağlamda ile çalışanlar dikkatlerini TC Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 yılının Ocak ayında meydana getirilen zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve tablosu

Asgari Ücret – 2018 yılında ise 21 Mart'ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Böylece, asgari ücretli işçinin 2 bin 20 TL tutarındaki net ücreti, yıl boyunca aynı kalacak. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı.

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