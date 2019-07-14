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  • 14.07.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 14:50

2019 çekilişsiz kurasız 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev alma başvuru şartları! İşte

evleri 50 bin kura çekilişleri tüm hızıyla devam ederken yeni gelen bir haber yüzleri güldürecek cinsten. TOKİ tarafından yapılan açıklamada çekilişsiz kurasız ev sahibi olma imkanı açıklandı. Bu bağlamda 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev sahibi olunabilecek. TOKİ Temmuz 2019 Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. İşte 2019 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev alma başvuru şartları ve detayları

2019 TOKİ çekilişsiz kurasız 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev alma başvuru şartları! İşte TOKİ ucuz konut İlanları. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ projesi; Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Sizde tokiden ev almak istiyorum diyenlerdenseniz şartları bilmeniz gereklidir.

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