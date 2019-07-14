EYT yasası için milyonlarca vatandaşın gözü kulağı gelecek olan haberlerde. EYT yasası bağlamında son dakika gelişmeleri ve haberleri gelmeye devam ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler... EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Ak Parti'den yapılan en son açıklamada ise; Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz." ifadeleri kullanılmıştı.