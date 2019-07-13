Tüm dünyayı tehdit eden iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkisinin minimuma indirilmesi için önemli bir proje daha hayata geçti. Türkiye, doğal afetlerden en çok etkilenen Karadeniz Bölgesi için 'Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nı uygulamaya koyuyor. Başta Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun ve Artvin'i kapsayacak 15 maddelik planı Trabzon'da açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'deki iklim değişikliğine bağlı afetleri azaltmak için yapmış olduğumuz eylem planını Türkiye'mizin tamamı için de uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
BETÜL USTA
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