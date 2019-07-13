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Günübirlik Marmaris
Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı turu kapsamında 'nın ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğunluğu Lübnanlı 132 yolcu ile 141 mürettebat bulunduğu belirtildi. Şehir merkezini gezen ler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, 'da alışveriş yaptı. Turist yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürdü.

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