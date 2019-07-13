Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğunluğu Lübnanlı 132 yolcu ile 141 mürettebat bulunduğu belirtildi. Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı. Turist yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürdü.
- Ekonomi
- 13.07.2019
- Gazete
Günübirlik Marmaris
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