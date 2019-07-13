Engelliye 763 bakana 1.384 TL

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellilerin yakınlarına maaş bağlıyor. 3 aylık periyodlarla ödenen engelli maaşı, bu ay yüzde 40-69 engeli olanlar için 480,21 liradan 509,12 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarda 720,32 liradan 763,69 liraya çıktı. Evde engelli yakınına bakanlara ödenen aylık ise bin 305 lira 97 kuruştan bin 384 lira 59 kuruşa yükseldi. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 893 lira 71 kuruş ya da 2 bin 148 lira 27 kuruş girebilecek. Engelli aylığı, en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı olmak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 609,67 liranın altında olması gerekiyor.
Bu ay sosyal yardımlar da arttı. Engellilere aylık ödeme 509- 763 liraya, evde engelli yakınına bakanların maaşı da bin 384 liraya çıktı.
Bu ay sosyal yardımlar da arttı. Engellilere aylık ödeme 509- 763 liraya, evde engelli yakınına bakanların maaşı da bin 384 liraya çıktı.
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