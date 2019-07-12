ÜNİVERSİTE sınav sonuçlarının açıklanmasına 1 hafta kala Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2019- 2020 Akademik Yılı'nın ücretlerini açıkladı. Çoğu üniversite, yeni eğitim yılına rekor zamlarla başlayacak.

ACIBADEM: Geçen yıl 96 bin 800 lira olan tıp fakültesi ücretinin bu yılki ücreti 120 bin lira. Eczacılık fakültesinde ise yüzde 60 zam var. Geçen yıl 43 bin 500 lira olan eğitim ücreti bu yıl 70 bin lira.

ATILIM: Tüm lisans bölümlerinin yıllık ücretine bu yıl yüzde 20 zam yapıldı. Pilotaj eğitimleri için 3 dönemde eğitim ücreti dışında yaklaşık 55 bin euro uçuş ücreti alınacak.

BAHÇEŞEHİR: Geçen yıl 75 bin lira olan tıp fakültesi eğitim ücretine bu yıl yüzde 22 zam yapıldı. Burssuz tıp fakültesi ücreti 91 bin 500 olarak belirlendi. Pilotaj bölümünde ise yıllık eğitim ücretine ek olarak 50 bin euro uçuş eğitimi ücreti ödenecek.

BAŞKENT: Geçen yıl 50 bin 600 lira olan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin yıllık eğitim ücretlerine yüzde 26 zam yapıldı. Bu fakültelerin ücreti 64 bin lira oldu.

BİLKENT: Geçen yıl 37 bin 120 lira olan eğitimöğretim ücreti, 2019-2020 girişli öğrenciler için 45 bin lira olarak açıklandı.

KOÇ: Geçen yıl 105 bin 500 lira olan tıp fakültesinin bu yılki ücreti 133 bin lira olacak. 76 bin 500 lira olan diğer lisans programlarının ücreti 96 bin 500 lira olarak açıklandı.

SABANCI: Geçen yıl 72 bin 500 lira olan tüm lisans programlarının bu yılki eğitim ücreti 87 bin lira olarak açıklandı.

YEDİTEPE: Fakülteler genelinde yüzde 13 zam yapıldı. 74 bin 750 lira olan diş hekimliği fakültesi 85 bin liraya çıkarıldı. Geçen yıl 69 bin lira olan tıp fakültesi 78 bin, 57 bin 500 lira olan eczacılık fakültesi 65 bin, 52 bin 900 lira olan hukuk fakültesi 60 bin lira oldu.