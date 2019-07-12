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Konut stokları 2 yılda eriyecek

Konut stokları 2 yılda eriyecek
Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, konutta talebin biriktiğini ve konut alımının ertelendiğini belirterek, buna neden olarak ise mevduat lerini gösterdi. Mevduat faizinin şu anda çok cazip olduğunu söyleyen Yetgin, "Ancak bu dönem geçici. Şu anda satılan metrekare fiyatlarına ancak inşaatı mal edebilirsiniz. Faiz yüksek olduğu için senetli satışlar artıyor. Konut alma zamanı. Çünkü faizler makul düzeye inip piyasa hareketlendiğinde ertelenen zamlar yapılmak zorunda" dedi. Yetgin, "Gayrimenkul ihtiyacı, nüfus artış oranıyla yükseliyor. Yıllık 900 bin konut satışına ulaşılmasıyla, bitmiş ev stoğu 1, inşa halindeki konut stoğu da 2 yılda eriyecektir" diye konuştu.

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