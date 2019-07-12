Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde yıllıklandırılmış cari açık 12 aydır kesintisiz azalışını sürdürdü. Merkez Bankası'nın verilerine göre; cari işlemler hesabı, Mayıs'ta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Şubat 2003'ten bu yana gördüğü en düşük seviyeye inmiş oldu.
- Ekonomi
- 12.07.2019
- Gazete
Cari açık 16 yılın en düşüğünde
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