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  • 12.07.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 14:56

3600 son durum nedir? ? Memur ikramiye artış oranları ne kadar oldu?

ve farkıyla birlikte temmuz itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Bu arada 5 milyon memur ve emekli için 1 Ağustos’ta başlıyor. Memur-Sen Başkanı Yalçın, ‘Bizim sunacağımız teklif bir iyileştirme paketi niteliğinde olacak’ dedi. 3600 için son durum ise oldukça merak ediliyor. Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi de 94 bin liraya çıkacak. Peki 3600 ek gösterge son durum nedir? ? oranları ne kadar oldu?

Memur ikramiye zam artış oranları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge...

3600 ek gösterge son durum nedir? Ek gösterge Meclis'e geldi mi? Memur ikramiye zam artış oranları ne kadar oldu? Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 10.7 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 10.7 oranında artacak. Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aradaki fark yansıtılacak. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu arada ikinci maaş konusunda SSK ve Bağkurlular şanslı gibi gözüküyor. Ancak yasal olarak birçok kişiye, dul ve yetime sağlanan bu haktan memur emeklileri mahrum.

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