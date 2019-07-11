TOKİ ev hayali kuran vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Temmuz ayında binlerce konut satışa çıkacak. Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Kurada ismi çıkmayanlar üzülse de TOKİ, her bütçeye uygun yeni alternatifler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de açık satışlar. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Peki 2019 Temmuz ayı TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir?