2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. SGK SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı itibari ile maaşlarına zam aldılar ve şimdi gözlerini intibak yasasına çevirdiler. Bu anlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. En fazla aylık bağlanma oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Peki 12 Temmuz emekli maaşı intibak yasası son durum nedir?