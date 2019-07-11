12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye nazaran belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. Memur ve emeklileri maaşını 1-5 Temmuz içinde alıyor. Zam farkının hesaplanması ve bu ayın 5'ine kadar yatması zor görünüyor. Bu yüzden temmuz ayının sonuna kadar ek olarak yüzde 5'lik ve yüzde 1.01'lik enflasyon farkı yatacak. Emekli ve memur zammı son dakika İşte kalem kalem yeni maaşlar!