Öğretmene 2 aşamalı çalışma

Milli Eğitim Bakanlığı, 'ücretli öğretmene zam' haberiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir." Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, meslek lisesi öğretmenlerinin iş başı eğitiminde hedef büyüttü. Bakanlıkça, yılın ilk 6 ayında sektörle yapılan işbirlikleri doğrultusunda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan 2 bin 544 alan öğretmeni, iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "2019 için 8 bin 400 öğretmenimizin mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni işbirlikleriyle bu sayıyı 10 bine çıkardık ve planlamasını yaptık" şeklinde konuştu.