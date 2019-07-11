Sadece kadınlara tanınan bazı haklar sayesinde kadının daha erken emekli olması mümkün. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj gibi detaylar, sigortalı kadını emeklilikte erkeklerden daha avantajlı kılıyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı da bulunuyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Kadınlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yaştan emeklilik, evlat edinmiş kadınlar ve buna bağlı şartları haberimizde bulabilirsiniz. Peki kadınlarda ve erkeklerde erken emekli nasıl olunur? SGK Bağkur SSK erken emeklilik başvuru şartları neler işte tüm detaylar