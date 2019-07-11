Araba, konut ve bireysel kredi alacaklara güzel haber geldi. Konut, otomobil ve bireysel kredi faiz oranları düştü. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Yapı Kredi Bankası, garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının en son faiz oranlarını sizler için derledik. Konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor. Peki 12 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?