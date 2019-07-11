Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.07.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:41

Güncel konut, bireysel ve oranı! 12 Temmuz vade faiz ücreti kaç para?

Merkez Bankası'nın repo ihaleleri son bulduktan sonra bir gün içinde 7 banka konut kredi lerini arttırma kararı aldı. Son artışlarla konut kredisi faiz ortalaması yüzde 2.1'e yükseldi. , VakıfBank, ,, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve ile Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 12 Temmuz vade faiz ücreti? Bütçenize uygun kredi kampanyalarından yararlansanız ve hesaplamalar yapsanız dahi ödemeleri her zaman yapamayabilirsiniz.

Banka güncel konut taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

Araba, konut ve bireysel kredi alacaklara güzel haber geldi. Konut, otomobil ve bireysel kredi faiz oranları düştü. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Yapı Kredi Bankası, garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının en son faiz oranlarını sizler için derledik. Konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor. Peki 12 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGüncel konut, bireysel ve taşıt kredisi faiz oranı! 12 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri