SGK SSK Bağkur emeklisi ve memurlar yeni zamlı maaşları için gün sayıyor. Bu bağlamda SGK Bağkur enflasyon farkı zammı toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur ve emeklisi enflasyon farkıyla yüzde 6.01, SSK ve Bağkur emeklisi ise son 6 aylık enflasyona bakılırsa yüzde 5.01 zam alacak. İşte merak edilen detaylar... Bu artışların maaşlara yansıması sonucunda en düşük memur emekli maaşı 2378 liradan 2522 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının taban maaşı 1888 liradan 1983 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1676 liraya çıkacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı da 3724 lira olacak. İşte SGK SSK Bağkur enflasyon farkı zammı toplu sözleşme oranı ve tüm detaylar