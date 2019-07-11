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Başarı hikayesi yazdı

Başarı hikayesi yazdı
2007'de Muğla'da iş hanı içinde 40 metrekarelik küçük bir dükkanda yola çıkan Patırtı.com, başarı hikayesi yazdı. Kaliteli giyimi uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırmak hedefi ile yola çıkan, 2013'te internetten satış yapmaya başlayan Patırtı.com, bugün Muğla'da 6000 metrekarelik kapalı alanda hizmet veriyor. Şirket, 1 milyon üye sayısı ile 70 milyon lira ciroya ulaştı. Patırtı.com'un 2019 ciro hedefi 'de 150 milyon liraya ulaşmak, yurt dışındaki ilk hedefi de Türkiye'de gerçekleştirdiği ciroyu yakalamak.

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